Пеликан
Пеликан
Pelikan
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Хорватия / Португалия
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
19 ноября 2022
Дата выхода
19 ноября 2022
Эстония
Сборы в мире
$6 412
Производство
119 Marvila Studios, Wolfgang & Dolly
Другие названия
Pelikan, Pelican, Unistuste pelikan
Режиссер
Filip Herakovic
В ролях
Edi Celic
Lucija Barisic
Марко Петрич
Tena Nemet Brankov
Ivan Glowatzky
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
