Только трейлер этого сериала набрал 12 000 000 просмотров: одна из самых горячих новинок февраля

Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», зато свежак 2025-го в список угодил

Скучали по «Интерстеллару»? Новую sci-fi от автора «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо» уже называют самой умной фантастикой 2026 года

Amazon представили трейлер нового «Шерлока» от Гая Ричи: без Дауни, но с Мориарти (видео)

Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения

Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8

10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)

25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США

Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»

В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона