Постер фильма Пеликан
Пеликан

Пеликан

Pelikan 18+
Страна Хорватия / Португалия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 19 ноября 2022
Дата выхода
19 ноября 2022 Эстония
Сборы в мире $6 412
Производство 119 Marvila Studios, Wolfgang & Dolly
Другие названия
Pelikan, Pelican, Unistuste pelikan
Режиссер
Filip Herakovic
В ролях
Edi Celic
Lucija Barisic
Марко Петрич
Tena Nemet Brankov
Ivan Glowatzky
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
