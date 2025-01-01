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Киноафиша Фильмы The Flood

The Flood

L'inondation 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1924
Премьера в мире 2 января 1924
Дата выхода
2 января 1924 Франция
Производство Cinégraphic
Другие названия
L'inondation, A Inundação, The Flood
Режиссер
Louis Delluc
В ролях
Ève Francis
Эдмонд Ван Даэль
Philippe Hériat
Ginette Maddie
Claire Prélia
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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