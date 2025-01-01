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The Flood
The Flood
L'inondation
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
1924
Премьера в мире
2 января 1924
Дата выхода
2 января 1924
Франция
Производство
Cinégraphic
Другие названия
L'inondation, A Inundação, The Flood
Режиссер
Louis Delluc
В ролях
Ève Francis
Эдмонд Ван Даэль
Philippe Hériat
Ginette Maddie
Claire Prélia
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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