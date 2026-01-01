Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новогодняя ночь

Новогодняя ночь

Sylvester 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Весёлая атмосфера новогодней ночи, шумные улицы, празднующая толпа резко контрастируют совсем с другой историей. Её герои - жена, муж и его мать. Маленькая война между невесткой и свекровью приводят к трагической развязке. Ещё один символ - бушующее холодное море успокоится только к финалу... Режиссёр Лупу Пик виртуозно обходится без интертитров, нам остаётся лишь удивляться насколько всё ясно без слов, сколь тонко удаётся передать, что творится в душе персонажей.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1924
Премьера в мире 3 января 1924
Дата выхода
3 января 1924 Германия
Производство Rex-Film GmbH
Другие названия
Sylvester, A Noite de São Silvestre, La noche de San Silvestre, La notte di San Silvestro, La nuit de la Saint-Sylvestre, New Year's Eve, Noc sylwestrowa, Nytaarsnatten, Sylvester Tragödie einer Nacht
Режиссер
Lupu Pick
В ролях
Eugen Klöpfer
Edith Posca
Фрида Ричард
Karl Harbacher
Рудольф Блюмнер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
