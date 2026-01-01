Весёлая атмосфера новогодней ночи, шумные улицы, празднующая толпа резко контрастируют совсем с другой историей. Её герои - жена, муж и его мать. Маленькая война между невесткой и свекровью приводят к трагической развязке. Ещё один символ - бушующее холодное море успокоится только к финалу... Режиссёр Лупу Пик виртуозно обходится без интертитров, нам остаётся лишь удивляться насколько всё ясно без слов, сколь тонко удаётся передать, что творится в душе персонажей.
СтранаГермания
Продолжительность1 час 6 минут
Год выпуска1924
Премьера в мире3 января 1924
Дата выхода
3 января 1924
Германия
ПроизводствоRex-Film GmbH
Другие названия
Sylvester, A Noite de São Silvestre, La noche de San Silvestre, La notte di San Silvestro, La nuit de la Saint-Sylvestre, New Year's Eve, Noc sylwestrowa, Nytaarsnatten, Sylvester Tragödie einer Nacht