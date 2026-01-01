Жизнь блистательной Мэрилин Монро окутана таким количеством легенд и теорий заговора, что сложно разобраться, где правда, а где вымысел. Известный документалист и биограф Оливер Элфик пытается разобраться, действительно ли история Монро была воплощением американской мечты — превращением простой девушки в секс-символ поколения? По прошествии десятилетий стали известны факты, которые указывают на обратное: чуда не было. Была невероятно сложная и упорная работа над собой и своим образом, которую безустанно вела Мэрилин.