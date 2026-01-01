Оповещения от Киноафиши
Миф Мэрилин Монро

The Myth of Marilyn Monroe 18+
О фильме

Жизнь блистательной Мэрилин Монро окутана таким количеством легенд и теорий заговора, что сложно разобраться, где правда, а где вымысел. Известный документалист и биограф Оливер Элфик пытается разобраться, действительно ли история Монро была воплощением американской мечты — превращением простой девушки в секс-символ поколения? По прошествии десятилетий стали известны факты, которые указывают на обратное: чуда не было. Была невероятно сложная и упорная работа над собой и своим образом, которую безустанно вела Мэрилин.

Страна Великобритания
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2023
Бюджет $200 000
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
The Myth of Marilyn Monroe
Режиссер
Oliver Elphick
В ролях
Сьюзи Кеннеди
5.8
10 голосов
6.2 IMDb
