Брюс Уиллис: Американский герой

Брюс Уиллис: Американский герой

Bruce Willis: All American Hero 18+
О фильме

Когда в 1988 году на экраны вышел фильм «Крепкий орешек», весь мир поразил отважный и невероятно харизматичный полицейский Джон Макклейн, в одиночку противостоящий банде вооруженных террористов. Так началась слава Брюса Уиллиса, а последующие четыре части франшизы утвердили его в статусе одного из самых востребованных актеров Голливуда. Спустя десятилетия он оставался таким же активным и ярким человеком, очаровывающим всех своим обаянием и юмором. В его фильмографии более сотни фильмов и сериалов, а также различных шоу и передач. Но в 2022 году Уиллис сделал заявление, шокировавшее всех его поклонников.

Страна Великобритания
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 июля 2023
Премьера в мире 17 июля 2023
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Bruce Willis: All American Hero
Режиссер
Roxane Schlumberger
Рейтинг фильма

4.2
10 голосов
4.3 IMDb
Брюс Уиллис: Американский герой

