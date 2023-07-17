Когда в 1988 году на экраны вышел фильм «Крепкий орешек», весь мир поразил отважный и невероятно харизматичный полицейский Джон Макклейн, в одиночку противостоящий банде вооруженных террористов. Так началась слава Брюса Уиллиса, а последующие четыре части франшизы утвердили его в статусе одного из самых востребованных актеров Голливуда. Спустя десятилетия он оставался таким же активным и ярким человеком, очаровывающим всех своим обаянием и юмором. В его фильмографии более сотни фильмов и сериалов, а также различных шоу и передач. Но в 2022 году Уиллис сделал заявление, шокировавшее всех его поклонников.