Роковым днем для известного актера Алека Болдуина стало 21 октября 2021 года. Во время съемок фильма «Ржавчина» произошел трагический инцидент, аналогов которому не знал Голливуд. Помощник режиссера Дэйв Холлс передал Алеку старинный пистолет Colt 45-го калибра, из которого тот выстрелил, как положено по сценарию, прямо перед собой — в камеру. Странным образом оружие оказалось заряжено настоящими боевыми патронами, а не холостыми, как должно быть на съемках. В результате невинной жертвой стала оператор Галина Хатчинс, а стоящий позади нее режиссер Джоэл Соуса получил ранение в плечо. Против Болдуина завели уголовное дело, обвиняя в непредумышленном убийстве. Этот ужасный инцидент полностью изменил жизнь и карьеру Болдуина, ставшего объектом травли СМИ и толп недоброжелателей.

