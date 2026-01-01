Отзывы о фильме
Больше полувека после смерти Мэрилин Монро ее судьба продолжает интересовать биографов. Этот фильм стал еще одним исследованием жизни невероятной Нормы Джин Мортенсон — актрисы, певицы, общественного деятеля и главного секса-символа 1950-х. Используя ранее не опубликованные архивные кадры и документы, создатели реконструируют реальную жизнь Монро. Этому способствуют и свидетельства тех, кто знал ее и наблюдал за ее яркой, но трудной дорогой к славе. Мэрилин постоянно работала над собой, совершенствовала свое мастерство, находила новые, уникальные пути — чтобы в итоге стать не просто звездой, а настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса.