Как я была Мэрилин

Как я была Мэрилин

My Life as Marilyn 18+
О фильме

Больше полувека после смерти Мэрилин Монро ее судьба продолжает интересовать биографов. Этот фильм стал еще одним исследованием жизни невероятной Нормы Джин Мортенсон — актрисы, певицы, общественного деятеля и главного секса-символа 1950-х. Используя ранее не опубликованные архивные кадры и документы, создатели реконструируют реальную жизнь Монро. Этому способствуют и свидетельства тех, кто знал ее и наблюдал за ее яркой, но трудной дорогой к славе. Мэрилин постоянно работала над собой, совершенствовала свое мастерство, находила новые, уникальные пути — чтобы в итоге стать не просто звездой, а настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса.

Как я была Мэрилин - trailer
Как я была Мэрилин  trailer
Страна Великобритания
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2023
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
My Life as Marilyn
Режиссер
Oliver Elphick
Режиссер

Oliver Elphick

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
Как я была Мэрилин - смотреть в онлайн-кинотеатре

Как я была Мэрилин

Отзывы о фильме

