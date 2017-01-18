Оповещения от Киноафиши
Женщина ниоткуда

La femme de nulle part 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 1922
Премьера в мире 18 января 2017
Дата выхода
18 января 2017 Франция
Другие названия
La femme de nulle part, The Woman from Nowhere, Hontalan asszony, Kobieta znikąd, La mujer de ninguna parte, Жената от никъде, Женщина ниоткуда
Режиссер
Louis Delluc
В ролях
Ève Francis
Gine Avril
Noémi Seize
Denise
Edmonde Guy
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

