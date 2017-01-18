Оповещения от Киноафиши
«Свист»
1
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Женщина ниоткуда
Женщина ниоткуда
La femme de nulle part
18+
драма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 1 минута
Год выпуска
1922
Премьера в мире
18 января 2017
Дата выхода
18 января 2017
Франция
Другие названия
La femme de nulle part, The Woman from Nowhere, Hontalan asszony, Kobieta znikąd, La mujer de ninguna parte, Жената от никъде, Женщина ниоткуда
Режиссер
Louis Delluc
В ролях
Ève Francis
Gine Avril
Noémi Seize
Denise
Edmonde Guy
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
