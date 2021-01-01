Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Sounds Between the Crowns
1 постер
Киноафиша Фильмы Sounds Between the Crowns

Sounds Between the Crowns

Sounds between the Crowns 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Чехия / Словакия
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 1 января 2021
Дата выхода
29 марта 2023 Франция
16 сентября 2022 Чехия
Производство Tomas Bata University
Другие названия
Sounds between the Crowns, Mélodie des Bois, Muziek in de Kruinen, Tönchen zwischen Krönchen, Zvuky spoza lúky
Режиссер
Filip Diviak
В ролях
Matej Sak
Ivan Strobl
Noemi Valentíny
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Золотой дубль
Золотой дубль
2026, Россия, спорт, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше