О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Sounds Between the Crowns
Sounds Between the Crowns
Sounds between the Crowns
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
семейный
короткометражный
Страна
Чехия / Словакия
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
2020
Премьера в мире
1 января 2021
Дата выхода
29 марта 2023
Франция
16 сентября 2022
Чехия
Производство
Tomas Bata University
Другие названия
Sounds between the Crowns, Mélodie des Bois, Muziek in de Kruinen, Tönchen zwischen Krönchen, Zvuky spoza lúky
Режиссер
Filip Diviak
В ролях
Matej Sak
Ivan Strobl
Noemi Valentíny
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
8.3
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
