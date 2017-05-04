Оповещения от Киноафиши
Fruits of Clouds

Plody mraku 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Чехия
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 4 мая 2017
Дата выхода
16 сентября 2022 Чехия
Производство FAMU
Другие названия
Plody mraku, Fruits of Clouds, Les Fruits des nuages, Owoce chmur, Owoce obłoków
Режиссер
Katerina Karhánková
В ролях
Teo Arichtev
Michaela Hoffová
Sebastian Husak
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

8.0
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

