Постер фильма Солнце, сено, эротика
1 постер
Киноафиша Фильмы Солнце, сено, эротика

Солнце, сено, эротика

Slunce, seno, erotika 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Грянула демократия. Делегацию из Хоштиц пригласили в Италию на молочный комбинат, использующий метод Планички. В Италии Милуна и Эвика знакомятся с парнями, и, думая, что тут все мафиози, заказывают им соперниц - Габину и Блажену. После всех пертурбаций делегация вернулась домой и теперь ждёт итальянцев с ответным визитом. К их приезду надо навести порядок или хоть спрятать весь срач, а также чем-то удивить богатых гостей. Ведь без их денег кооперативу конец - вместе с социализмом кончились все госсубсидии. И в деревне открывают нудистский пляж, при этом в нудисты принудительно записывают всех жителей. В Хоштицах начинается безумие.
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 1 апреля 1991
Дата выхода
1 апреля 1991 Чехословакия
Другие названия
Slunce, seno, erotika, Güneş, Saman, Erotizm, Nap, széna, erotika, Słońce, siano, erotyka, Sun, Hay, Erotica, Солнце, сено, эротика
Режиссер
Зденек Трошка
В ролях
Ярослава Кретчмерова
Petra Pysová
Ольдржих Кайзер
Ольдржих Кайзер
Мартин Дейдар
Гелена Ружичкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
