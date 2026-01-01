Грянула демократия. Делегацию из Хоштиц пригласили в Италию на молочный комбинат, использующий метод Планички. В Италии Милуна и Эвика знакомятся с парнями, и, думая, что тут все мафиози, заказывают им соперниц - Габину и Блажену. После всех пертурбаций делегация вернулась домой и теперь ждёт итальянцев с ответным визитом. К их приезду надо навести порядок или хоть спрятать весь срач, а также чем-то удивить богатых гостей. Ведь без их денег кооперативу конец - вместе с социализмом кончились все госсубсидии. И в деревне открывают нудистский пляж, при этом в нудисты принудительно записывают всех жителей. В Хоштицах начинается безумие.

