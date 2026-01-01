Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Небесные врата

Небесные врата

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

​Главный герой картины Мират Бурганов — среднестатистический актеришка, которому волей случая выпала возможность превзойти себя самого, сыграв роль выдающейся личности в дипломной пьесе молодого выпускника Арлана Тарханова. Картина повествует о душевной ломке героя, когда огромное желание погрузиться, влиться, прожить сталкивается с его неуверенностью в себе. В смятении чувств герой умоляет небо подсказать ему путь. Перевоплощение героя происходит после того как ему удалось создать историю встречи с великим поэтом, пообщаться с ним, прочувствовать что так мучило гения и что вело его по жизни. Череда встреч, осознание собственной сопричастности, позволяют актеру выстрадать и сыграть роль истинного певца своего народа.​

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Режиссер
Фарит Давлетшин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше