​Главный герой картины Мират Бурганов — среднестатистический актеришка, которому волей случая выпала возможность превзойти себя самого, сыграв роль выдающейся личности в дипломной пьесе молодого выпускника Арлана Тарханова. Картина повествует о душевной ломке героя, когда огромное желание погрузиться, влиться, прожить сталкивается с его неуверенностью в себе. В смятении чувств герой умоляет небо подсказать ему путь. Перевоплощение героя происходит после того как ему удалось создать историю встречи с великим поэтом, пообщаться с ним, прочувствовать что так мучило гения и что вело его по жизни. Череда встреч, осознание собственной сопричастности, позволяют актеру выстрадать и сыграть роль истинного певца своего народа.​