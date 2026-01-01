Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Вода в Африке

Вода в Африке

Water in Africa 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Чехия
Продолжительность 27 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Tomáš Vaňourek
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона
Amazon представили трейлер нового «Шерлока» от Гая Ричи: без Дауни, но с Мориарти (видео)
Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8
За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке
Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения
Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»
10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше