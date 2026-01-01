Оповещения от Киноафиши
Run Away Nearly

Uciec jak najblizej 18+
Страна Польша
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 7 марта 1972
Дата выхода
7 марта 1972 Польша
Другие названия
Uciec jak najblizej, Run Away Nearly, Run Counter Run, Uciec jak najbliżej
Режиссер
Януш Заорский
В ролях
Halina Golanko
Jerzy Góralczyk
Марек Котерский
Рышард Котыс
Кшиштоф Ковалевски
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
