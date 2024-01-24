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6.4
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Webcam
6.4
Webcam
, 2024
Webcam
США / мелодрама, фантастика, короткометражный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
Факты
6.4
В ролях
Ramiro Cazaux
WebCam Puppeteer
Krystal Ellsworth
Woman in Picture
Дичен Лакмэн
Kitty
Drew Van Acker
James
Режиссер
Nick Delgado
Сценарист
Nick Delgado
,
Dan Wilson
Композитор
Andreas Widegren
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
16 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
24 января 2024
Производство
Rusty Bike Studios
Другие названия
Webcam
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 12 сентября 2024
Отзывы о фильме
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Интересные факты
Дичен Лачман появляется в этой короткометражке, но не указана в титрах.
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
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