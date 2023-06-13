Оповещения от Киноафиши
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
Рейтинги
6.6
Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Лучшие мультфильмы
2 постера
Tender Metalheads
Tender Metalheads
Heavies tendres
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
13 июня 2023
Дата выхода
22 декабря 2023
Испания
14 сентября 2024
Чехия
Производство
La Productora De Juanjo Saez
Другие названия
Heavies tendres, Heavies tiernos, Tender Metalheads
Режиссер
Joan Tomas Monfort
Карлос Перес-Рече
В ролях
Поль Лопес
Laia Manzanares
Xavi Teixidó
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона
