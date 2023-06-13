Только трейлер этого сериала набрал 12 000 000 просмотров: одна из самых горячих новинок февраля

На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же

Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту

Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»

Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения

25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США

За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке

Amazon представили трейлер нового «Шерлока» от Гая Ричи: без Дауни, но с Мориарти (видео)

Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне

10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)