Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту

Посмотрела 1,5 минут из «Колобка» с Харламовым и мне очень понравилось: это очень смешно (трейлер)

Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт

10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)

За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»

Amazon представили трейлер нового «Шерлока» от Гая Ричи: без Дауни, но с Мориарти (видео)

В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона

Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне