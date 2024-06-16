Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Талақ
Киноафиша Фильмы Талақ

Талақ

, 2024
Talaq
Казахстан / драма / 18+
Постер фильма Талақ

О фильме

Вторая половина двадцатых годов прошлого столетия. Уже началась коллективизация и в стране громогласно заявляют о победе социализма. Поднимались разные лозунги.Один из них – «раскрепощение женщин Востока». В названии фильма «Талақ» имеется в виду не только расторжение брачных уз, но и лютое время, не щадящее людей. Это время изменила многовековой жизненный уклад казахского народа, изменила его характер. Изменился и общественный строй. Также была низвергнута воля и сила народа.

В ролях

Амира Омар
Аяна Бауыржанова
Ерболат Алкожа
Режиссер Данияр Саламат
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 16 июня 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Казахстан
Другие названия
The Divorce, Talaq, 离婚

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Пока одни льют майонез литрами, другие готовят шашлык по ГОСТу СССР: мясо получается мягким, как сливочное масло
Россиянка пошла в кинотеатр в Индии и не поверила глазам: посреди сеанса весь зал встал и вышел – не потому, что фильм плохой
Больше не допускаю этих ошибок при жарке шашлыка — и он всегда получается сочным: последние 10 минут перед подачей решают все
Сатору Годжо, Джин-ву, знакомьтесь — ваш конкурент: в новом хитовом аниме смешались две вселенные — «черт возьми, это выглядит безумно!»
«Истерика псевдопатриотов»: НТВ пришлось срочно снимать с эфира военную драму с Гуськовым – даже ветераны ВОВ были в шоке
«Сценарий дно и халтура»: зрители разгромили новый сериал НТВ «Информатор» после первой же серии, но есть и довольные
«Смотрела на одном дыхании» этот «незаезженный» детектив с оценкой 7.1: в нем сразу 3 сезона – для тех, кто любит подлиннее
Этот британский детектив «пролетел как молния» и «не отпускал до финала»: со звездой «Дома дракона» и оценкой 7.1
Никакого «Холодного сердца 3» и новых «Звездных войн»: россиян оставили без главных новинок Disney – не посмотрите даже за доплату
«Шел мимо, дай, думаю, тест пройду»: вспомните, каких из 5 цитат не было в «Афоне»
Главный преемник «Игры престолов» на старте собрал 12 000 000 просмотров — а HBO его слил: теперь продолжение ждут на Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше