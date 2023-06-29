Чтобы муж Дэн смог открыть свою медицинскую практику, вся семья переезжает в тихий маленький городок. Они арендуют большой красивый дом на окраине, и кажется, что теперь их жизнь будет идеальной и счастливой. Однако жену Бет постоянно что-то тревожит: ее пугает их новое жилье, а на улице к ней подходит странный мужчина, который предупреждает об опасности. Неожиданное знакомство с женой священника Мэрион постепенно перетекает в крепкую дружбу, что наконец-то дарит Бет спокойствие. Но только до того момента, как она узнает о коварных планах Мэрион на их семью и маленькую дочь Анну.

