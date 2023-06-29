Оповещения от Киноафиши
Грехи жены проповедника

Sins of the Preacher's Wife 18+
О фильме

Чтобы муж Дэн смог открыть свою медицинскую практику, вся семья переезжает в тихий маленький городок. Они арендуют большой красивый дом на окраине, и кажется, что теперь их жизнь будет идеальной и счастливой. Однако жену Бет постоянно что-то тревожит: ее пугает их новое жилье, а на улице к ней подходит странный мужчина, который предупреждает об опасности. Неожиданное знакомство с женой священника Мэрион постепенно перетекает в крепкую дружбу, что наконец-то дарит Бет спокойствие. Но только до того момента, как она узнает о коварных планах Мэрион на их семью и маленькую дочь Анну.
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 октября 2025
Премьера в мире 29 июня 2023
Производство Hyperborea Films, LaSalle Productions
Другие названия
Sins of the Preacher's Wife, Os Pecados da Esposa do Pastor
Режиссер
Гленн Чиано
В ролях
Анна Мари Доббинс
Анна Мари Доббинс
Ванесса Энджел
Ванесса Энджел
Judson Mills
Том ДеНуччи
Том ДеНуччи
Дэвид Гир
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

