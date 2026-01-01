В фильме показано великое сражение русских воинов с монголо-татарами – Куликовская битва.Конец четырнадцатого века. Московское княжество переживаеттрудные времена. Золотая орда ужесточает порядки на завоеванных землях инедовольна уплачиваемой данью. Хан Мамай собирает несметное воинство иотправляется наказать Русь за непокорство. Князь Дмитрий кидает клич,призывая под свои знамена отважных воинов, готовых сразиться споработителями.Перед решающей схваткой он приезжает в обитель к СергиюРадонежскому, умоляя отпустить двух монахов, находящихся в егопопечении. Схимники прежде овеяны славой бесстрашных ратников, ноотказавшись от мирских забот, уходят в монастырь. Преподобный отец даетблагословение на битву предводителю русского войска. Отпущенные импослушники облачаются в воинские доспехи и вливаются в ряды защитниковОтечества от завоевателей. Перед началом Куликовского сражения Пересветвстречается в поединке с вражеским всадником. Противники сходятся инаносят друг дружке сокрушающий удар. После чего оба падают замертво.Ослябя мужественно сражается с врагами и находит смерть в неравномбою с полчищами монголо-татар. Имена героев навечно остаются в народнойпамяти. Потомки слагают легенды и былины о мужестве и отваге богатырей,отдавших свои жизни за свободу своего народа.