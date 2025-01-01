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Plan Petera
Plan Petera
Plan Petera
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Польша / Великобритания
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2024
Производство
Braidmade Films, Ffilm Cymru Wales, Telewizja Polska (TVP)
Другие названия
Plan Petera, Peter's Plan
Режиссер
Grzegorz Pacek
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