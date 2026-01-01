Совместный проект Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании «Геноцид. Без права на жизнь» – это художественно-публицистический цикл фильмов о злодеяниях нацистов и их пособников в отношении мирных граждан в период оккупации территории БССР. Проект основан на материалах уголовного дела по факту геноцида белорусского народы в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. За значительный вклад в сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне и реализацию проекта «Геноцид. Без права на жизнь» Президент Республики Беларусь вручил специальную премию деятелям культуры и искусства Генеральному прокурору Республики Беларусь Андрею Шведу и председателю Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ивану Эйсмонту.