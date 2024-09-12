Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Аруақ и аферист
Аруақ и аферист

Aruak i aferist 18+
О фильме

Уже немолодой сотрудник компании постоянно обманывает всех вокруг: клиентов, босса, жену, детей. Но в какой-то момент этого становится слишком много, и его решают наказать.
Нет, это не фильм о разборках в луже крови. Расплата будет выглядеть смешнее, чем можно представить. За ним начинает следить Аруак, который преследует каждый его шаг, учит говорить на родном казахском языке и вмешивается во все дела, постоянно что-то комментируя и ставя главного героя в самое неловкие ситуации.
 

Аруақ и аферист - трейлер
Аруақ и аферист  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 сентября 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Казахстан
Режиссер
Равиль Трумов
В ролях
Кумар Лукманов
Гульнара Сильбаева
Бахытжан Альпеисов
Рейтинг фильма

0.0
Аруақ и аферист

Аруақ и аферист - трейлер
Аруақ и аферист Трейлер
