Уже немолодой сотрудник компании постоянно обманывает всех вокруг: клиентов, босса, жену, детей. Но в какой-то момент этого становится слишком много, и его решают наказать.

Нет, это не фильм о разборках в луже крови. Расплата будет выглядеть смешнее, чем можно представить. За ним начинает следить Аруак, который преследует каждый его шаг, учит говорить на родном казахском языке и вмешивается во все дела, постоянно что-то комментируя и ставя главного героя в самое неловкие ситуации.

