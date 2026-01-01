Санджай работает кондуктором в поезде. Вся его жизнь — дорога, которую он не выбирал. Когда-то Санджай хотел стать искусствоведом, но его властный отец решил иначе. В прошлом машинист поезда, отец считал железную дорогу лучшим местом для сына. В итоге Санджай, смирившийся с выбором отца, механически выполняет свои служебные обязанности. За окном мелькают станции и полустанки, день сменяет ночь. Однажды в поезде Санджай знакомится с милой девушкой Шалини. Молодые люди привязываются друг к другу. Не одобряя выбор Санджая, отец снова вмешивается в его жизнь. И Санджай подчиняется, неспособный противостоять отцу.
СтранаИндия
Продолжительность1 час 55 минут
Год выпуска1974
Премьера в мире1 января 1974
Дата выхода
1 января 1974
Индия
U
ПроизводствоNational Film Development Corporation of India (NFDC)