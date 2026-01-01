Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 27-й экспресс
1 постер
Киноафиша Фильмы 27-й экспресс

27-й экспресс

27 Down 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Санджай работает кондуктором в поезде. Вся его жизнь — дорога, которую он не выбирал. Когда-то Санджай хотел стать искусствоведом, но его властный отец решил иначе. В прошлом машинист поезда, отец считал железную дорогу лучшим местом для сына. В итоге Санджай, смирившийся с выбором отца, механически выполняет свои служебные обязанности. За окном мелькают станции и полустанки, день сменяет ночь. Однажды в поезде Санджай знакомится с милой девушкой Шалини. Молодые люди привязываются друг к другу. Не одобряя выбор Санджая, отец снова вмешивается в его жизнь. И Санджай подчиняется, неспособный противостоять отцу.
Страна Индия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 1 января 1974
Дата выхода
1 января 1974 Индия U
Производство National Film Development Corporation of India (NFDC)
Другие названия
27 Down, Sattawis Down
Режиссер
Автар Кришна Каул
В ролях
Судхир Далви
Ракхи Гулзар
Мадхави Манджула
Садху Мехер
Ом Шивпури
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Расшифровываем сцену после титров 8 серии 2 сезона Fallout: о Liberty Prime Alpha знают только геймеры
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения
Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне
За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке
10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)
Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»
Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед
Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8
Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше