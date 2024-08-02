Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма CatVideoFest 2024
1 постер
Киноафиша Фильмы CatVideoFest 2024

CatVideoFest 2024

CatVideoFest 2024 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

CatVideoFest — это не обычный документальный фильм о жизни и привычках кошек. Это тщательно подобранная, заряженная позитивом подборка самых вирусных, трогательных и до слёз смешных моментов с кошками, которые можно найти в интернете. Но на этом все не заканчивается. Среди этих вирусных хитов также есть скрытые жемчужины — оригинальные видео, присланные гордыми владельцами кошек, забавные анимации и даже музыкальные клипы с участием наших четвероногих друзей. Каждый фрагмент выбран таким образом, чтобы создать эмоциональные горки, которые по-настоящему оценят только любители кошек. Будь то котята, спотыкающиеся о свои маленькие лапки, или взрослые кошки, которые виртуозно демонстрируют свою независимость, здесь найдется что-то для каждого. Но самое главное: это не просто возможность сесть и посмотреть, как кошки делают то, что у них получается лучше всего.

Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 2 августа 2024
Дата выхода
13 октября 2024 Латвия U
2 августа 2024 США
Сборы в мире $1 026 470
Другие названия
CatVideoFest 2024, Cat Video Fest 2024
Режиссер
Will Braden
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Золотой дубль
Золотой дубль
2026, Россия, спорт, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше