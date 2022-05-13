Оповещения от Киноафиши
Fledglings

Pisklaki 18+
Страна Польша
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 13 мая 2022
Дата выхода
13 мая 2022 Польша
Производство Aura Films, Lunafilm, Mazovia Warsaw Film Fund
Другие названия
Pisklaki, Fledglings, Les Oisillons, Νεοσσοί, 心光之雛
Режиссер
Lidia Duda
5.3
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
