О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Fledglings
Fledglings
Pisklaki
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
13 мая 2022
Дата выхода
13 мая 2022
Польша
Производство
Aura Films, Lunafilm, Mazovia Warsaw Film Fund
Другие названия
Pisklaki, Fledglings, Les Oisillons, Νεοσσοί, 心光之雛
Режиссер
Lidia Duda
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
