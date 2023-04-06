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Постер фильма Красные башмачки: Новая глава
5.4
Красные башмачки: Новая глава - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Красные башмачки: Новая глава
5.4

Красные башмачки: Новая глава

, 2023
The Red Shoes: Next Step
Австралия / драма, семейный / 18+
Балерина переживает личную трагедию и опускается на самое дно
Трейлеры
Постер фильма Красные башмачки: Новая глава
5.4
Красные башмачки: Новая глава - Дублированный трейлер
Красные башмачки: Новая глава  Дублированный трейлер

О фильме

Студентка балетной Академии Саманта готовится исполнить главную партию в балете «Красные башмачки», когда во время телефонного разговора ее сестру Энни сбивает машина. Подавленная горем и чувством вины, Саманта бросает Академию танцев и возвращается в местную среднюю школу, но это не приносит облегчения, а жизнь выходит из-под контроля. За кражу в супермаркете ее приговаривают к общественным работам, и Саманта отправляется обратно в Академию, где теперь она должна убирать сцену и где всё напоминает ей о погибшей сестре. 

В ролях

Juliet Doherty
Sam Cavanaugh
Лорен Эспозито
Eve Leary
Joel Burke
Ben
Carolyn Bock
Miss Harlow
Primrose Kern
Gracie
Mietta White
Paige
Эшли Росс
Andrea
Nicholas Andrianakos
Freddy
Laura New
Jennifer Cavanaugh
Daniele Clements
Annie Cavanaugh
Режиссер Jesse Ahern, Джоэнн Сэмюэл
Сценарист Джон Банас, Zachary Layner, Peter McLeod
Композитор Dominic Cabusi, Bronte Maree O'Neill
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 июня 2023
Премьера в мире 6 апреля 2023
Дата выхода
17 августа 2026 Россия Cinemaus Studio
6 апреля 2023 Австралия PG
21 июля 2023 Великобритания 12A
24 ноября 2023 Тайвань
10 мая 2024 Турция
Сборы в мире $95 955
Производство One Tree Productions, Uncharted Studios
Другие названия
The Red Shoes: Next Step, Ballerine, Kırmızı Pabuçlar, RED SHOES/レッド・シューズ, The Next Step - Lebe Deinen Traum, Красные башмачки. Новая глава, 夢想紅舞鞋

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 26 сентября 2024

Трейлеры фильма

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Красные башмачки: Новая глава - Дублированный трейлер
Красные башмачки: Новая глава Дублированный трейлер
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