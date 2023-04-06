Студентка балетной Академии Саманта готовится исполнить главную партию в балете «Красные башмачки», когда во время телефонного разговора ее сестру Энни сбивает машина. Подавленная горем и чувством вины, Саманта бросает Академию танцев и возвращается в местную среднюю школу, но это не приносит облегчения, а жизнь выходит из-под контроля. За кражу в супермаркете ее приговаривают к общественным работам, и Саманта отправляется обратно в Академию, где теперь она должна убирать сцену и где всё напоминает ей о погибшей сестре.
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