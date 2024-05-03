Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Рейтинги
6.6
Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
В общем рейтинге
2511
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Kelly's Way - Diary of a Champion
Kelly's Way - Diary of a Champion
Kelly - Someone Else's Dream
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Франция / Эстония
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
3 мая 2024
Дата выхода
25 октября 2024
Эстония
Производство
Orée Films, PVS Company
Другие названия
Kelly - Someone Else's Dream, Kelly - kellegi teise unistus, Kelly: kellegi teise unistus, Kelly. Kellegi teise unistus, Kelly's Way - Diary of a Champion
Режиссер
Leana Jalukse
Helen Lohmus
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
25
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге
2511
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
