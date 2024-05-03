Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Kelly's Way - Diary of a Champion
6.6 Рейтинг IMDb: 6.4
Киноафиша Фильмы Kelly's Way - Diary of a Champion

Kelly's Way - Diary of a Champion

Kelly - Someone Else's Dream 18+
Страна Франция / Эстония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 3 мая 2024
Дата выхода
25 октября 2024 Эстония
Производство Orée Films, PVS Company
Другие названия
Kelly - Someone Else's Dream, Kelly - kellegi teise unistus, Kelly: kellegi teise unistus, Kelly. Kellegi teise unistus, Kelly's Way - Diary of a Champion
Режиссер
Leana Jalukse
Helen Lohmus
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 25 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2511
