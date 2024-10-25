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6.6
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Candidatul perfect
6.6
Candidatul perfect
, 2024
Candidatul perfect
Румыния / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.6
В ролях
Юлиан Постелнику
Анди Васлуяну
Алекс Богдан
Victor Brânza
Александру Ион
Матей Дима
Siminel Rosianu
Каталин Херло
Нико Банеа
Costica Frantu
Ipate Grama Catalina
Vântuleasa
Daniel Achim
Marian
George Andreescu
TV host
Mircea Anghelina
Drunk village guy
Ana Maria Bercu
Functionara Nicoleta
Режиссер
Alex Cotet
Сценарист
Alex Cotet
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
25 октября 2024
Дата выхода
25 октября 2024
Румыния
o.A.
Сборы в мире
$1 095 484
Производство
Vidra Productions
Другие названия
Candidatul perfect
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
13
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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