Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Айжамал
1 постер
Пойду 13
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Айжамал

Айжамал

18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 13
Не пойду 2

О фильме

Данияр, опытный оперативник и мастер перевоплощения, получает новое задание: внедриться в сеть наркоторговцев под видом существующей девушки по имени Айжамал. Для этого ему придется перевоплотиться, освоить женские манеры и язык жестов, а также завоевать доверие своих новых "коллег" Данияр с головой погружается в новую жизнь, но не все идет гладко. Он влюбляется в Айдай, одну из девушек сети, и ему приходится балансировать между своими чувствами и профессиональны

Айжамал - трейлер
Айжамал  трейлер
Страна Кыргызстан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 5 сентября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Казахстан
5 сентября 2024 Кыргызстан 16+
Производство BizLab Production
Другие названия
Ayjamal, Айжамал
Режиссер
Марат Мухамбетимин
В ролях
Чынгыз Султанов
Азамат Уланов
Адеми Бейшенбекова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 5 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Айжамал
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Айжамал - трейлер
Айжамал Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Темный Лорд или все-таки нет? Киллиан Мерфи неожиданно прокомментировал слухи о своем участии в сериале «Гарри Поттер»
«Много пафоса и слишком мало глубины»: в Сети посчитали, что культовый «Интерстеллар» чересчур переоценен
Кажется, знаете Арью и Сансу? В книгах они другие: 10 персонажей «Игры престолов», которых сериал изменил до неузнаваемости
«Кошмары преследуют даже днем»: фанаты хорроров выбрали 5 ужастиков, после которых тяжело уснуть — без кинокритиков и душных рейтингов
Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве
История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине
25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)
Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу
Старая криминальная драма с Кирой Найтли неожиданно вернулась в топы зарубежного стриминга — у фильма всего 30% «свежести» на Rotten Tomatoes
Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше