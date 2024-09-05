Данияр, опытный оперативник и мастер перевоплощения, получает новое задание: внедриться в сеть наркоторговцев под видом существующей девушки по имени Айжамал. Для этого ему придется перевоплотиться, освоить женские манеры и язык жестов, а также завоевать доверие своих новых "коллег" Данияр с головой погружается в новую жизнь, но не все идет гладко. Он влюбляется в Айдай, одну из девушек сети, и ему приходится балансировать между своими чувствами и профессиональны
|7 ноября 2024
|Казахстан
|5 сентября 2024
|Кыргызстан
|16+