Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Slugterra Ascension
1 постер
Киноафиша Фильмы Slugterra Ascension

Slugterra Ascension

Slugterra Ascension 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Канада
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2024
Производство Epic Story Media, WildBrain
Другие названия
Slugterra: Ascension
Режиссер
Аманда Кей
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Впервые за 15 лет «Сумерки» превратят YouTube в самый большой кинотеатр планеты — вот как подключиться к миллионам зрителей
Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее
Расплатился ли Серхан за все свои грехи? Рассказываем, чем закончился турецкий сериал «Дикий»
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше