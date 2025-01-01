Меню
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Slugterra Ascension
Slugterra Ascension
Slugterra Ascension
18+
анимация
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2024
Производство
Epic Story Media, WildBrain
Другие названия
Slugterra: Ascension
Режиссер
Аманда Кей
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
