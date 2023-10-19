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Рейтинги
6.1
Рейтинг IMDb: 4.3
Оцените
3 постера
Киноафиша
Фильмы
Уайнвилл
Уайнвилл
Wineville
18+
Напомним о выходе в прокат
ужасы
триллер
Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
10 сентября 2024
Премьера в мире
19 октября 2023
Производство
Convoke Media, She-Ra Productions
Другие названия
Wineville
Режиссер
Брэнди Родерик
В ролях
Брэнди Родерик
Кэролин Хеннеси
Тексас Бэттл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
11
голосов
4.3
IMDb
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