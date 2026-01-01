Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Das Versprechen
Киноафиша Фильмы Das Versprechen

Das Versprechen

Das Versprechen 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Сборы в мире $4 214
Производство Pars Media, Thali Media
Другие названия
Das Versprechen, Das Versprechen - Architekt BV Doshi
Режиссер
Jan Schmidt-Garre
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
