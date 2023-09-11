Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Лучшая версия меня
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 4.9
Лучшая версия меня

Лучшая версия меня

Identity Crisis 18+
О фильме

Талантливая, но застенчивая студентка Мэдисон страдает от заниженной самооценки. Однажды она придумывает как создать себе клона - лучшую версию себя - и отправляет ее делать все, чего она так боится. Но как только ее идеальная версия добивается всего, о чем она так мечтала, Мэдисон кажется, что она упускает самые важные моменты своей жизни. Как ей вернуть свою жизнь и самой стать лучшей версией себя?

Лучшая версия меня - дублированный трейлер
Лучшая версия меня  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 11 сентября 2023
Премьера в мире 11 сентября 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 США
Производство The Boylan Sisters, Third Coast Content
Другие названия
Identity Crisis, Crise de Identidade, Лучшая версия меня
Режиссер
Shari Rigby
В ролях
Мария Каналс-Баррера
Элестер Лэтэм
Finn Roberts
Laura Leigh Turner
Scout Tayui-Lepore
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.5
10 голосов
4.9 IMDb
Лучшая версия меня - смотреть в онлайн-кинотеатре

Лучшая версия меня

Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Лучшая версия меня - дублированный трейлер
Лучшая версия меня Дублированный трейлер
Кадры из фильма
