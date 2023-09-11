Талантливая, но застенчивая студентка Мэдисон страдает от заниженной самооценки. Однажды она придумывает как создать себе клона - лучшую версию себя - и отправляет ее делать все, чего она так боится. Но как только ее идеальная версия добивается всего, о чем она так мечтала, Мэдисон кажется, что она упускает самые важные моменты своей жизни. Как ей вернуть свою жизнь и самой стать лучшей версией себя?