Чемпион мира по боевым искусствам Алекс Фолкнер привык к простой жизни. Однако исчезновение двух его учеников из школы боевых искусств приводит к столкновению с международной преступной группой. Как раз в тот момент, когда всякая надежда найти детей потеряна, Алекс находит похищенных детей и раскрывает международную операцию по торговле детьми, которая снова вовлекает его в борьбу за справедливость.
|7 июня 2024
|Испания
|18
Брен Фостер и его команда каскадёров настолько быстры в сценах боёв, что было публично подтверждено: ни одна сцена боя не была ускорена и для сцен боёв не использовалось CGI. Всё это — по‑настоящему.