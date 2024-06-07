Оповещения от Киноафиши
4 постера
Боец. Лучший из лучших

Life After Fighting 18+
О фильме

Чемпион мира по боевым искусствам Алекс Фолкнер привык к простой жизни. Однако исчезновение двух его учеников из школы боевых искусств приводит к столкновению с международной преступной группой. Как раз в тот момент, когда всякая надежда найти детей потеряна, Алекс находит похищенных детей и раскрывает международную операцию по торговле детьми, которая снова вовлекает его в борьбу за справедливость.

Страна Австралия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 июня 2024
Премьера в мире 7 июня 2024
Дата выхода
7 июня 2024 Испания 18
Бюджет 350 000 AUD
Сборы в мире $5 686
Производство Blue Stone Media, Broken Yellow, Spinning Plates
Другие названия
Life After Fighting, Elu pärast võitlust, Lucha por tu vida, Боец. Лучший из лучших
Режиссер
Брен Фостер
В ролях
Брен Фостер
Люк Форд
Аннабелл Стивенсон
Аннабелл Стивенсон
Майкл Дункан
Майкл Дункан
Джэйк Райан
Джэйк Райан
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

Интересные факты

Брен Фостер и его команда каскадёров настолько быстры в сценах боёв, что было публично подтверждено: ни одна сцена боя не была ускорена и для сцен боёв не использовалось CGI. Всё это — по‑настоящему.

