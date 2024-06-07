Чемпион мира по боевым искусствам Алекс Фолкнер привык к простой жизни. Однако исчезновение двух его учеников из школы боевых искусств приводит к столкновению с международной преступной группой. Как раз в тот момент, когда всякая надежда найти детей потеряна, Алекс находит похищенных детей и раскрывает международную операцию по торговле детьми, которая снова вовлекает его в борьбу за справедливость.