Постер мультфильма Большое приключение
6.2 Рейтинг IMDb: 4.9
Большое приключение

Una Aventura Gigante 18+
О фильме

Легенда гласит, что в начале времён могучие стражи цивилизации Наска защищали человечество от сил зла. Но привыкшие к миру и процветанию люди забыли своих защитников, и темные силы проникли в наш мир. Но отважные ребята Себастьян и София, а также их смешная обезьянка Няша верят, что древний мир существует. Чтобы спасти планету, они решают отправиться на поиски защитников Наска.

Большое приключение - дублированный трейлер
Большое приключение  дублированный трейлер
Страна Перу
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 ноября 2024
Премьера в мире 12 января 2023
24 августа 2023 Испания
12 января 2023 Перу
Сборы в мире $61 907
Производство A Contracorriente Films, Alligator Entertainment, Chaska Entertainment
Другие названия
Una Aventura Gigante, Benim Uçan Dev Maceram, Gigantes de Nazca, Большое приключение
Режиссер
Эдуардо Шульдт
Эдуардо Шульдт
В ролях
Reynaldo Arenas
Denisse Dibós
Merly Morello
Yiddá Eslava
Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Большое приключение - смотреть в онлайн-кинотеатре

Большое приключение - дублированный трейлер
Большое приключение Дублированный трейлер
