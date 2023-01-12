Легенда гласит, что в начале времён могучие стражи цивилизации Наска защищали человечество от сил зла. Но привыкшие к миру и процветанию люди забыли своих защитников, и темные силы проникли в наш мир. Но отважные ребята Себастьян и София, а также их смешная обезьянка Няша верят, что древний мир существует. Чтобы спасти планету, они решают отправиться на поиски защитников Наска.