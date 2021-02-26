Когда Мин выходит из комы, вызванной аварией, ему предъявляют обвинения в убийстве. Мин ничего не помнит, но с ужасом обнаруживает, что в его сознании живут несколько личностей преступников. Со слов следователя и врача он постепенно начинает понимать, что стал участником правительственного эксперимента. Чтобы доказать свою невиновность ему надо взять под контроль все эти личности, вычислить среди них убийцу и вернуть свою жизнь.