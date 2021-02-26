Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Эксперимент "Сплит"
Постер фильма Эксперимент "Сплит"
Постер фильма Эксперимент "Сплит"
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Эксперимент "Сплит"

Эксперимент "Сплит"

Plurality 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Когда Мин выходит из комы, вызванной аварией, ему предъявляют обвинения в убийстве. Мин ничего не помнит, но с ужасом обнаруживает, что в его сознании живут несколько личностей преступников. Со слов следователя и врача он постепенно начинает понимать, что стал участником правительственного эксперимента. Чтобы доказать свою невиновность ему надо взять под контроль все эти личности, вычислить среди них убийцу и вернуть свою жизнь.

Эксперимент "Сплит" - дублированный трейлер
Эксперимент "Сплит"  дублированный трейлер
Страна Тайвань
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 11 июня 2021
Премьера в мире 26 февраля 2021
Дата выхода
26 февраля 2021 Тайвань
Производство CalFilm Production, Lots Home Entertainment, Machi Xcelsior Studios
Другие названия
Plurality, Paljusus, Эксперимент «Сплит», 複身犯
Режиссер
Aozaru Shiao
В ролях
Чэнь Ивэнь
Джей.Си. Линь
Hsiu-Fu Liu
Джингл Ван
Тони Ян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Эксперимент "Сплит" - смотреть в онлайн-кинотеатре

Эксперимент "Сплит"

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Эксперимент "Сплит" - дублированный трейлер
Эксперимент "Сплит" Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Золотой дубль
Золотой дубль
2026, Россия, спорт, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше