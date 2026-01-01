Легенды орлёнка 2. Зов из глубины

Спустя пять лет после победы над темной владычицей Эль, «Орленок» вновь оказывается в опасности, а Эль, став сильнее, угрожает погрузить мир во тьму. Объединившись, хранители легенд должны освободить угодивших в ловушку Эль друзей и найти волшебную гитару, способную изгнать зло. Ребятам вновь предстоит проявить свои самые светлые качества в борьбе с усилившимся злом. Ставки предельно высоки, только вера, дружба и отвага смогут изменить этот мир, и сердца людей к лучшему.