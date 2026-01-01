Белый пудель

Юный гимнаст Сережа путешествует по черноморскому побережью вместе с хромым шарманщиком Лодыжкиным, бывшим знаменитым циркачом, и пуделем Арто. Однажды после представления на богатой вилле маленький капризный сын хозяйки, звезды немого кино, захотел купить дрессированную собаку у бродячих артистов, но они наотрез отказались. Этой же ночью дворник обманом выкрал Арто и доставил на виллу. Недолго думая, Сережа решает во что бы то не стало вернуть собаку и решается на опасное приключение. Случайная встреча на вилле открывает тайну Лодыжкина, а Сереже обещает путь в большое искусство.