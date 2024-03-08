Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Aux pays des brumes - Un hiver balte
1 постер
Aux pays des brumes - Un hiver balte

Страна Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 8 марта 2024
Производство ARTE, ZED
Другие названия
Aux pays des brumes - Un hiver balte, In the Lands of Mist, Seele des Baltikums - Eine winterliche Radreise, The Lands of Mist, Udumaades
Режиссер
Sophie Planque
7.5
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме
