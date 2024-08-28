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Постер фильма Square the Circle
6.9
Киноафиша Фильмы Square the Circle
6.9

Square the Circle

, 2023
Ympyrän neliöimisestä
Финляндия / короткометражный / 18+
Постер фильма Square the Circle
6.9

В ролях

Hanna Hovitie
Tyttö
Режиссер Hanna Hovitie
Сценарист Hanna Hovitie
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 2023
Бюджет €20 500
Производство PlayArt Productions
Другие названия
Ympyrän neliöimisestä, Square the Circle, Kwadratura koła

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 28 августа 2024

Отзывы о фильме

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