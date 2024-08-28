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6.9
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Square the Circle
6.9
Square the Circle
, 2023
Ympyrän neliöimisestä
Финляндия / короткометражный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.9
В ролях
Hanna Hovitie
Tyttö
Режиссер
Hanna Hovitie
Сценарист
Hanna Hovitie
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
17 минут
Год выпуска
2023
Бюджет
€20 500
Производство
PlayArt Productions
Другие названия
Ympyrän neliöimisestä, Square the Circle, Kwadratura koła
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
Обновлено 28 августа 2024
Отзывы о фильме
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