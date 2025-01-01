Астронавты-пионеры прилетели на Марс, организовали там первую колонию поселенцев. Гонки и скорость на Марсе возведены в культ и проникли во все сферы жизни, а все дети мечтают стать марсогонщиками, чтобы испытать удачу в большой Марсианской гонке. Главный герой – 14-летний гонщик Митя, который родился на Марсе и никогда не был на других планетах. Его мечта – вырваться из трущоб и улететь на Землю. Для этого ему нужно попасть в знаменитую Марсианскую гонку и выиграть главный приз, победив легендарного гонщика Максима Орлова.