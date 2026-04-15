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Постер фильма Обитель воронов
6.1
Киноафиша Фильмы Обитель воронов
6.1

Обитель воронов

, 1978
Osada havranu
Чехословакия / приключения / 18+
Постер фильма Обитель воронов
6.1

В ролях

Иржи Бартошка
Sokol
Виллем Бессер
Divous
Petr Herrman
Foreigner
Ivan Lutanský
Kam
Lenka Machoninová
Vrtilka
Борживой Навратил
Bohumil Vávra
Ludvík Hradilek
Havranpírko
Marie Sýkorová
Veverice
Václav Hladík
Dráp
Milada Janderová
Петр Якл
Foreigner
Режиссер Jan Schmidt
Сценарист Milan Pavlík, Эдуард Шторх
Композитор Зденек Лишка
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 8 сентября 1978
Дата выхода
10 октября 1978 США
8 сентября 1978 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Osada havranu, Geschichten aus der Steinzeit - Die Siedlung der Raben, Osada gawronów, Settlement of Crows, Обитель воронов, Dar Veliké řeky, Havranpírko

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 15 апреля 2026

Отзывы о фильме

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