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6.1
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Обитель воронов
6.1
Обитель воронов
, 1978
Osada havranu
Чехословакия / приключения / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.1
В ролях
Иржи Бартошка
Sokol
Виллем Бессер
Divous
Petr Herrman
Foreigner
Ivan Lutanský
Kam
Lenka Machoninová
Vrtilka
Борживой Навратил
Bohumil Vávra
Ludvík Hradilek
Havranpírko
Marie Sýkorová
Veverice
Václav Hladík
Dráp
Milada Janderová
Петр Якл
Foreigner
Режиссер
Jan Schmidt
Сценарист
Milan Pavlík
,
Эдуард Шторх
Композитор
Зденек Лишка
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 4 минуты
Год выпуска
1978
Премьера в мире
8 сентября 1978
Дата выхода
10 октября 1978
США
8 сентября 1978
Чехословакия
Производство
Filmové studio Barrandov
Другие названия
Osada havranu, Geschichten aus der Steinzeit - Die Siedlung der Raben, Osada gawronów, Settlement of Crows, Обитель воронов, Dar Veliké řeky, Havranpírko
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
Обновлено 15 апреля 2026
Отзывы о фильме
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