Постер фильма Олиара
1 постер
Киноафиша Фильмы Олиара

Олиара

Oliara 18+
О фильме

30-е годы прошлого века. Член международного коммунистического интернационала венгр Иштван Мадьяр приговаривается к расстрелу. Однако его высылают из Москвы в казахскую степь для искупления «политической вины». Он попадает в оперативный отряд ОГПУ Карабая, который занимается розыском и конфискацией кулацкого скота. Фотограф отряда красноармейцев Иштван Мадьяр в походе по зимней степи за скотом бедняков меняет свои взгляды на революцию. С позиции европейца и гуманиста Иштван ошеломлен увиденным голодомором и жестокостью бойцов ОГПУ. Коммунист-венгр бунтует и находит в ауле Кубабас единомышленников из числа местных жителей. Вместе они пытаются бороться с красным произволом.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Другие названия
Öliara

