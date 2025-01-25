Американское сопрано Энджел Блю исполняет роль эфиопской принцессы, разрывающейся между любовью и страной, в новой постановке "Аиды" Верди под руководством Майкла Майера, которая переносит зрителей внутрь возвышающихся пирамид и позолоченных гробниц Древнего Египта с помощью сложных проекций и ослепительной анимации. Румынско-венгерское меццо-сопрано Юдит Кутаси также исполняет роль соперницы Аиды, Амнерис, а польский тенор Петр Бецала - роль солдата Радамеша, завершая величайший любовный треугольник в опере. Музыкальный руководитель Метрополитен-опера Янник Незе-Сеген поднимется на подиум, чтобы продирижировать представлением 25 января, которое будет транслироваться в прямом эфире со сцены Метрополитен-опера в кинотеатрах по всему миру.
|25 января 2025
|Литва
|N13
|25 января 2025
|Румыния
|N/A
|25 января 2025
|Сербия
|o.A.
|25 января 2025
|Финляндия
|Luok_vap