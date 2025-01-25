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Киноафиша Фильмы MET Opera: Aida

MET Opera: Aida

MET Opera: Verdi’s Aida
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О фильме

Американское сопрано Энджел Блю исполняет роль эфиопской принцессы, разрывающейся между любовью и страной, в новой постановке "Аиды" Верди под руководством Майкла Майера, которая переносит зрителей внутрь возвышающихся пирамид и позолоченных гробниц Древнего Египта с помощью сложных проекций и ослепительной анимации. Румынско-венгерское меццо-сопрано Юдит Кутаси также исполняет роль соперницы Аиды, Амнерис, а польский тенор Петр Бецала - роль солдата Радамеша, завершая величайший любовный треугольник в опере. Музыкальный руководитель Метрополитен-опера Янник Незе-Сеген поднимется на подиум, чтобы продирижировать представлением 25 января, которое будет транслироваться в прямом эфире со сцены Метрополитен-опера в кинотеатрах по всему миру.

Страна США
Продолжительность 3 часа 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 января 2025
Дата выхода
25 января 2025 Литва N13
25 января 2025 Румыния N/A
25 января 2025 Сербия o.A.
25 января 2025 Финляндия Luok_vap
Сборы в мире $55 451
Другие названия
Giuseppe Verdi: Aida
В ролях
Энджел Блю
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
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