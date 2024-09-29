Меню
Робот по имени Тэо
Рейтинг IMDb: 6.3
Робот по имени Тэо

Robot T-O
О фильме

В недалеком будущем людям во всем помогают роботы, из-за чего Макс теряет работу, Чтобы свести концы с концами, она пытается выручить деньги от продажи робота Тэо. Но модель сильно устарела, и робот-правдоруб, постоянно ставящий Макс в неловкие ситуации, остается в семье. Когда Макс теряет опеку над дочерью, вместе с Тэо они отправляются в путешествие, чтобы вернуть Полу. Макс придется наконец довериться машине-помощнику, чтобы обрести веру в людей, поверить в себя и восстановить семью.

Робот по имени Тэо  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 29 сентября 2024
Дата выхода
28 августа 2025 Россия
23 мая 2025 Польша
7 мая 2025 Франция
Сборы в мире $376 426
Производство TS Productions, Marianne Productions (II), Canal+
Другие названия
Un monde merveilleux, Robot T-O, Um Mundo Maravilhoso, Wspaniały świat, Робот по имени Тэо
Режиссер
Giulio Callegari
В ролях
Бланш Гарден
Бланш Гарден
Ксавье Лакай
Ксавье Лакай
Georgia Scalliet
Édouard Sulpice
Gavril Dartevelle
7.2
6.3 IMDb
Робот по имени Тэо - дублированный трейлер
Робот по имени Тэо - teaser
Кадры из фильма
