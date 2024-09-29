В недалеком будущем людям во всем помогают роботы, из-за чего Макс теряет работу, Чтобы свести концы с концами, она пытается выручить деньги от продажи робота Тэо. Но модель сильно устарела, и робот-правдоруб, постоянно ставящий Макс в неловкие ситуации, остается в семье. Когда Макс теряет опеку над дочерью, вместе с Тэо они отправляются в путешествие, чтобы вернуть Полу. Макс придется наконец довериться машине-помощнику, чтобы обрести веру в людей, поверить в себя и восстановить семью.
|28 августа 2025
|Россия
|23 мая 2025
|Польша
|7 мая 2025
|Франция