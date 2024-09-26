Оповещения от Киноафиши
Мой папа — тигр

Мой папа — тигр

Менің папам тигр 18+
О фильме

У неуверенного в себе неудачника Амантая в 35 лет обостряется редкое генетическое заболевание головного мозга - болезнь Урбаха-Вите. Из-за болезни Амантай полностью теряет чувство страха.
В один миг неуверенный Амантай становится бесстрашным человеком. Свое новое качество Амантай решает использовать, чтобы наверстать упущенное и поднять свой отцовский авторитет в семье, где его давно уже никто не уважает.

Мой папа — тигр - трейлер
Мой папа — тигр  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 26 сентября 2024
Дата выхода
26 сентября 2024 Казахстан
Режиссер
Ернар Нургалиев
Ернар Нургалиев
В ролях
Жанболат Найзабеков
Сезім Жанболатқызы
Зарина Кармен
Алихан Идришева
Мой папа — тигр - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мой папа — тигр

Отзывы о фильме

Мой папа — тигр - трейлер
Мой папа — тигр Трейлер
