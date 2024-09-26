У неуверенного в себе неудачника Амантая в 35 лет обостряется редкое генетическое заболевание головного мозга - болезнь Урбаха-Вите. Из-за болезни Амантай полностью теряет чувство страха.

В один миг неуверенный Амантай становится бесстрашным человеком. Свое новое качество Амантай решает использовать, чтобы наверстать упущенное и поднять свой отцовский авторитет в семье, где его давно уже никто не уважает.