MET Opera: Le Nozze di Figaro

MET Opera: Le Nozze di Figaro 18+
О фильме

26 апреля нестареющая комедия Моцарта возвращается в кинотеатры по всему миру с прямой трансляцией из Метрополитен-оперы. Дирижер Джоана Малвиц, дебютирующая в Метрополитен-опере, выйдет на подиум, чтобы продирижировать звездным составом, включающим американского бас-баритона Майкла Сумуэля в роли ловкого камердинера Фигаро, украинское сопрано Ольгу Кульчинскую в роли коварной служанки Сусанны, канадского баритона Джошуа Хопкинса в роли гоняющегося за юбкой графа, итальянское сопрано Федерику Ломбарди в роли его страдающей жены и французское меццо-сопрано Марианну Кребассу в роли подростка-пажа Керубино.

Страна США
Продолжительность 3 часа 55 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 26 апреля 2025
Дата выхода
26 апреля 2025 Исландия Allowed
26 апреля 2025 Латвия U
26 апреля 2025 Литва N13
26 апреля 2025 Румыния N/A
26 апреля 2025 Сербия o.A.
26 апреля 2025 Финляндия Luok_vap
Сборы в мире $160 244
Другие названия
Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro
Режиссер
Йоана Мальвиц
В ролях
Olga Kulchynska
Роза Феола
Марианна Кребасса
Федерика Ломбарди
Жаклин Штукер
Рейтинг фильма

8.4
Оцените 14 голосов
8.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
