26 апреля нестареющая комедия Моцарта возвращается в кинотеатры по всему миру с прямой трансляцией из Метрополитен-оперы. Дирижер Джоана Малвиц, дебютирующая в Метрополитен-опере, выйдет на подиум, чтобы продирижировать звездным составом, включающим американского бас-баритона Майкла Сумуэля в роли ловкого камердинера Фигаро, украинское сопрано Ольгу Кульчинскую в роли коварной служанки Сусанны, канадского баритона Джошуа Хопкинса в роли гоняющегося за юбкой графа, итальянское сопрано Федерику Ломбарди в роли его страдающей жены и французское меццо-сопрано Марианну Кребассу в роли подростка-пажа Керубино.