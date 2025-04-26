Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
26 апреля нестареющая комедия Моцарта возвращается в кинотеатры по всему миру с прямой трансляцией из Метрополитен-оперы. Дирижер Джоана Малвиц, дебютирующая в Метрополитен-опере, выйдет на подиум, чтобы продирижировать звездным составом, включающим американского бас-баритона Майкла Сумуэля в роли ловкого камердинера Фигаро, украинское сопрано Ольгу Кульчинскую в роли коварной служанки Сусанны, канадского баритона Джошуа Хопкинса в роли гоняющегося за юбкой графа, итальянское сопрано Федерику Ломбарди в роли его страдающей жены и французское меццо-сопрано Марианну Кребассу в роли подростка-пажа Керубино.
|26 апреля 2025
|Исландия
|Allowed
|26 апреля 2025
|Латвия
|U
|26 апреля 2025
|Литва
|N13
|26 апреля 2025
|Румыния
|N/A
|26 апреля 2025
|Сербия
|o.A.
|26 апреля 2025
|Финляндия
|Luok_vap