Киноафиша
Фильмы
Сентиментальная ценность
Награды и номинации фильма Сентиментальная ценность
Награды и номинации фильма Сентиментальная ценность 2025
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Оскар 2026
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 2025
Главный приз фестиваля
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2026
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2025
Best Film
Номинант
