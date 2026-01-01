Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сентиментальная ценность Награды и номинации фильма Сентиментальная ценность

Награды и номинации фильма Сентиментальная ценность 2025

Билеты
Оскар 2026 Оскар 2026
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 2025 Каннский кинофестиваль 2025
Главный приз фестиваля
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2026 Золотой глобус 2026
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
 Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
 Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2025 Кинофестиваль в Торонто 2025
Best Film
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше