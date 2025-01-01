Меню
Награды и номинации фильма Понетт 1996

Венецианский кинофестиваль 1996 Венецианский кинофестиваль 1996
Лучшая актриса
Победитель
OCIC Award
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
